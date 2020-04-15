Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил об излечении после заражения коронавирусом

Главврач медцентра в Коммунарке Денис Проценко заявил в Facebook, что вылечился от коронавируса, пишет ТАСС.

«Два отрицательных анализа. Изоляция завершена, полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны», — написал он.

Напомним, 31 марта у главного врача больницы в Коммунарке, куда свозят всех жителей Москвы и Московской области с COVID-19, Дениса Проценко подтвердился диагноз «коронавирус».

«Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своём кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает своё дело», — написал Проценко в своём Facebook.

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