Главу инициативной группы по сбору подписей за возврат выборов мэра оштрафовали на 20 тысяч рублей

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил штраф в размере 20 тысяч рублей председателю инициативной группы по возвращению прямых выборов мэра, депутату гордумы Андрею Пирожкову — он был признан виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП («Организация незаконного публичного мероприятия»), пишет Znak.com. Кроме того, суд постановил вернуть Пирожкову изъятую у него палатку.

Накануне полиция и Министерство общественной безопасности Свердловской области задержали трёх активистов, участвовавших в сборе подписей. На волонтёров Максима Верникова и Алексея Карамузина составили протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания»). Полиция заявила активистам, что они проводят агитационное мероприятие без согласования, поэтому должны демонтировать установленные информационные кубы.

В Нижнем Тагиле, где также собирают подписи за возврат прямых выборов мэра, накануне полиция потребовала от сборщиков разобрать агитационный куб на Театральной площади.

Напомним, народную инициативу о прямых выборах глав свердловских городов продвигает инициативная группа из более чем 33 человек, куда вошли представители оппозиционных организаций Свердловской области. Группа была официально зарегистрирована Заксобранием Свердловской области — законопроект, в поддержку которого собирают подписи, был официально опубликован в «Областной газете». Если группа соберёт под проектом закона 10 тысяч подписей избирателей региона до 11 сентября, областные депутаты будут обязаны рассмотреть документ. На данный момент группа собрала более 3 тысяч подписей.