Главред «Эха Москвы» Венедиктов «готов поспорить на рубль», что Холманских не останется полпредом

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что «готов поспорить на рубль», что Игорь Холманских не останется на посту полпреда президента в УрФО, пишет Znak.com. Известный журналист заявил об этом в Екатеринбурге во время встречи со студентами и преподавателями в Уральском федеральном университете. Оценивать конкретно работу полпреда Венедиктов не стал, но отметил, что такого рода люди возникли на пике «антиболотных настроений»: их эффективность измеряется, но неизвестным Венедиктову образом.

Напомним, на прошлой неделе «Ведомости» со ссылкой на свои источники в Кремле сообщили, что уход Холманских с поста в администрации президента считают «очень возможным». По словам собеседника издания, Холманских назначили «под выборы», а теперь «очевидно, что это неудачный ход». Если ранее тагильчанин представлял «Уралвагонзавод», то «теперь УВЗ как самостоятельной сущности не существует» — с конца 2016 года завод перешёл под контроль госкорпорации «Ростех».

Информация о том, что Игорь Холманских может покинуть пост полпреда президента в Уральском федеральном округе, обсуждается в кулуарах полпредства и Свердловского правительства уже не первый месяц. Ранее СМИ даже распространяли информацию, что тагильчанин может быть включён в состав совета директоров УВЗ. В полпредстве эту информацию назвали «смешной». В феврале 2017 года после отставки Виктора Басаргина с должности губернатора Пермского края предполагалось, что он может занять должность уральского полпреда, а Холманских как основатель движения «В защиту человека труда» — перейти в Федерацию профсоюзов. Звучала также версия отставки уральского полпреда с заменой на Аркадия Дворковича. Новую информацию об увольнении сам Холманских пока не комментирует.