Главный технолог «Уралвагонзавода» стал лауреатом престижной премии имени Черепановых

Главный технолог «Уралвагонзавода» Алексей Канашкин стал лауреатом престижной премии имени Черепановых. Он был отмечен за значительный вклад в развитие инновационных технологий для улучшения качества выпускаемой продукции специального и двойного назначения. Эта награда, присуждаемая лучшим инженерам Свердловской области, была вручена ему в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2024».

Алексей Канашкин начал свою карьеру на «Уралвагонзаводе» в 1998 году в качестве инженера-технолога технологического бюро вагоносборочного цеха. Он быстро продвигался по карьерной лестнице и в 2016 году возглавил технологический институт предприятия. Он активно участвует в создании и внедрении в производство новых видов изделий спецтехники и грузового подвижного состава. Его коллектив занимается подготовкой производства всех изделий с маркой УВЗ, проектированием оснастки, разработкой технологий и их внедрением в цехах.

В настоящее время Канашкин уделяет особое внимание внедрению комплексной автоматизированной системы конструкторско-технологической подготовки производства и автоматизации разработки технологических процессов. Это позволит ускорить работу подразделений «Уралвагонзавода».

Алексей Канашкин признался, что выбор профессии и предприятия был сделан благодаря родителям, которые также работали на УВЗ.

«Мои родители работали на “Уралвагонзаводе”, мама была инженером, и пришёл я в профессию и на предприятие по их совету. В своём выборе нисколько не разочаровался. Эмоции от получения премии Черепановых, конечно, только положительные. Ощущаю гордость за проделанную работу. Но это не только моя работа, это труд всего коллектива. Мы выполняем государственные задачи, обеспечиваем обороноспособность России. “Уралвагонзавод” — это важнейшее предприятие для нашей страны», — говорит Алексей Канашкин.

Премия имени Черепановых присуждается с 1997 года Фондом имени Черепановых, учреждённым по указу губернатора Эдуарда Росселя. С 2017 года премия вышла на региональный уровень. Награды вручаются наиболее выдающимся инженерам, а также идеологам и организаторам внедрения. За время существования премии более 30 работников «Уралвагонзавода» были удостоены этой премии.