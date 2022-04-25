Главный режиссёр Нового Молодёжного театра Нижнего Тагила Антон Бутаков покидает свой пост после двух лет работы 

Заместитель директора по творческим вопросам Нового Молодёжного театра на Вагонке Антон Бутаков принял решение об увольнении. Об этом он рассказал во время редакционного подкаста АН «Между строк» «Между кем-то и чем-то» (18+).

Антон Бутаков — екатеринбургский актёр и режиссёр, ученик Николая Коляды, руководит Центром современной драматургии (ЦСД), ставит спектакли в разных городах Свердловской области и снимается в кино. В августе 2020 года Антон принял предложение о работе от директора Молодёжного театра Нижнего Тагила Наталии Мозжаковой. Тогда в интервью «Афише МС» Антон Бутаков рассказал, что всю жизнь «хейтил» государственные театры, но решил доказать себе, что может работать и в такой структуре.

«1 мая — мой последний рабочий день в Новом Молодёжном театре. Два сезона почти проработал. Я ни дня не пожалел, что работал в Нижнем Тагиле: выпустил три классных спектакля, сейчас готовлю новую сказку. Для себя сделал то, что хотел. Не хочу, чтобы были какие-то конфликты в театре, потому что театр должен быть про любовь», — рассказал Антон Бутаков в новом выпуске подкаста «Между кем-то чем-то», который вышел в наших соцсетях накануне.



Репетиция в Новом Молодёжном театре



Директор Нового Молодёжного театра Наталия Мозжакова подтвердила уход главрежа, отметив, что это было его личное решение.

«Антон выпустил замечательные спектакли. Надеюсь, что новый детский спекать состоится — пьеса очень смешная, добрая, весёлая. Антон занимается двумя театрами одновременно, это нормально, он молод, у него много сил. Мы, когда с ним разговаривали два года назад перед тем, как он пришёл к нам в театр, оба понимали, что это не бесконечный вариант сотрудничества. Оба понимали, что наступит момент, когда оно закончится и мы останемся коллегами, друзьями, будем плодотворно сотрудничать. У главного режиссёра зона ответственности шире, чем у режиссёра-постановщика, он ведёт творческую политику театра», — рассказала Наталия Мозжакова журналисту «Афиши МС».

Также Мозжакова добавила, что нового заместителя директора по творческим вопросам артистам представят уже в мае.