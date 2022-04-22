В Новом Молодёжном театре готовят смешную сказку про кота сфинкса

В Новом Молодёжном театре Нижнего Тагила готовят премьеру спектакля «Гадкий котёнок» (6+) по пьесе современного уральского драматурга Анны Богачёвой. Представить новую постановку о приключениях котёнка сфинкса, который живёт в деревне, тагильскому зрителю планируют в середине мая.

Режиссёр спектакля — Антон Бутаков, художник-постановщик — Оксана Столбинская из Санкт-Петербурга. В таком творческом тандеме они поставили для театра детективную историю «Загадочное ночное убийство собаки» (12+) и театральный stand-up о жизни города «Говорит! Тагил» (16+). Над пластической основой спектакля работает хореограф из Екатеринбурга Арина Орлова.

«Получается очень классная сказка, и при этом она очень современная и молодёжная. Это история про дружбу, и я очень хочу, чтобы на этом спектакле смеялись дети, дурачили, бесились. Главный герой спектакля — кот сфинкс», — рассказал режиссёр спектакля Антон Бутаков в эфире нашего редакционного подкаста «Между кем-то и чем-то».

Премьерные показы спектакля «Гадкий котёнок» запланированы на 14 и 15 мая. Билеты на новый спектакль можно приобрести на сайте театра.

А новый выпуск подкаста «Между кем-то и чем-то» (18+) с замдиректора по творческим вопросам Нового Молодёжного и директором Центра современной драматургии в Екатеринбурге Антоном Бутаковым смотрите в это воскресенье, 24 апреля, в наших соцсетях и на YouTube.