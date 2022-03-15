Главный приз — 25 тысяч рублей. Креативный кластер «Самородок» объявил конкурс на разработку мерча 

Креативный кластер «Самородок» в Нижнем Тагиле объявил конкурс для творческих горожан с призовым фондом в 50 000 рублей. Конкурсантам предстоит разработать фирменный мерч кластера.

Участвовать в конкурсе может любой желающий старше 18 лет. От участников ждут дизайн-проекты, макеты и концепции различных товаров с фирменными логотипами, принтами, цветами. Предлагаемые работы должны быть творческими, креативными, иметь образность и концептуальность идеи.

«Мы приветствуем креативный подход к форме, подаче. Ждём оригинальные, нестандартные идеи, которые отразили бы специфику Нижнего Тагила. Кроме того, у кластера уже есть свой брендбук, на который можно опираться в работе», — говорит руководитель креативного кластера «Самородок» и директор АНО «Культурные индустрии и технологии» Екатерина Третьякова.

Конкурс пройдёт в три этапа. Финалистов определит жюри, которое будет состоять из художников, дизайнеров, иллюстраторов, архитекторов. Победитель получит премию в 25 000 рублей, за второе место полагается премия в 15 000 рублей, за третье — 10 000 рублей.

Свои идеи и проекты можно отправить на почту samoro.doc2021@mail.ru до 15 мая, предварительно заполнив анкету. Познакомиться с брендбуком кластера можно здесь.

Также конкурсную работу можно принести в креативный кластер «Самородок» на проспекте Мира 49, с 9:00 до 19:00 в рабочие дни. Телефон для справок: 8 (950) 63-60-750.