Главный инфекционист Орла спрогнозировала рост числа заболевших коронавирусом после голосования по Конституции

Главный внештатный инфекционист Орловской области, заведующая гепатологическим центром Орловской городской больницы им. Боткина Виктория Адоньева заявила, что количество заболевших растёт, никакого «плато не будет» и ни о каком снятии ограничений не может идти речи, пишет местное издание «Орловские новости».

«У нас в Орловской области около 500 заболевших на 100 тысяч населения — и это уже эпидемия. А мы продолжаем расти. О какой стабилизации, о каком снятии ограничений может идти речь? Мы за неделю, открыв 232 койки, их заложили тяжёлыми двусторонними пневмониями. Это стабилизация? И смертность у нас в регионе не низкая, уже около 40 человек. Мы растём [по числу заболевших]. Плато не будет», — сообщила она.

По её словам, ежедневно в больницу поступает около 30–35 человек с коронавирусом. Были и вспышки — например, рост госпитализаций медики зафиксировали после Пасхи.

«После того как пожилые массово выходят на улицу, они потом все лежат у нас на койках», — рассказала врач.

Адоньева уверена, что из-за голосования по поправкам в Конституцию ситуация может ухудшиться.

«Обязательно будет [прирост заболевших]. Но класть нам уже некуда. У меня осталось 20 коек, и я сегодня закрою больницу. Семашко уже закрыта, тубдиспансер тоже. Пусть голосует, кто хочет, но в городе больше коек нет», — отметила Виктория Адоньева.

Комментируя официальные данные о низкой смертности в России, она не стала скрывать, что в стране существует проблема со статистикой по заболеваемости коронавирусом.

«Статистика в нашей стране страдает. Во всех разделах медицины в статистике творится нечто невообразимое. Я думаю, что и здесь нет исключения из общего правила», — сказала медик.

Также она пожаловалась на пренебрежительное отношение властей к медицине: по словам Адоньевой, то, что было создано в советское время, теперь развалено, инфекционные койки «минимализировали до невозможности». При этом ощущается нехватка врачей. Там, где дефицит инфекционистов, в значительной степени заражаются медицинские работники, потому что они не умеют работать с опасными больными. Регионы, добавила Адоньева, сталкиваются и с другими проблемами.

«Не оказывается помощь практически ни по одному профилю, потому что все больницы работают на ковид. Лечить людей от остальных заболеваний некому и негде. Люди продолжают гибнуть от инсульта, инфаркта, онкологии. У нас очень много погибших от церроза, я гепатолог и знаю это», — заявила она.

По последним официальным данным, общее число заболевших с начала пандемии в России достигло 569 063 человек. За весь период зафиксирована 7841 смерть от коронавируса.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».