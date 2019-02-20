Главный эколог Нижнего Тагила рассказал о реализации плана по спасению загнивающего Черноисточинского пруда

Начальник отдела по экологии и природопользованию администрации Нижнего Тагила Алексей Сергеев рассказал депутатам думской комиссии по городскому хозяйству о тех мероприятиях, которые выполняются сегодня для спасения Черноисточинского пруда. В последние годы в водохранилище активно развиваются сине-зелёные водоросли, выделяющие токсины, а из-за недостатка кислорода и высокой концентрации аммиака гибнет рыба. Эта вода поступает в квартиры жителей Гальянки и Вагонки. Сейчас Нижний Тагил принимает участие в реализации комплексного плана по реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ, который был утверждён свердловским губернатором Евгением Куйвашевым в конце 2016 года.

«План контролируется администрацией города, — отметил Алексей Сергеев. — Давайте по пунктам. Реконструкция ограждающей дамбы Черноисточинского водохранилища. Контракт заключён, стоимость строительно-монтажных работ составила 3,2 млн рублей, работы были выполнены в июне 2017 года. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения Черноисточинского водохранилища. Контракт заключён на сумму 53,2 млн рублей, сдать объект в эксплуатацию планируется до 31 июля 2019 года, после пропуска весеннего половодья. НПП “Проект стройкомплекс” начаты работы по проведению экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища. Сумма по контракту составляет 4,5 млн рублей. Срок окончания работ — 1 мая 2019 года».

Ранее администрация города внесла изменения в документацию конкурса на право заключения концессионного соглашения по модернизации водоочистных сооружений водохранилищ. Из-за этого сроки окончания подачи заявок потенциальных инвесторов сдвинулись с 31 января на 27 февраля, их предложения будут рассматривать не до мая, а до июня. Компанию-победителя, по словам Сергеева, определят 28 июня этого года. Притом только в середине декабря 2018 года мэрия объявила новый конкурс на концессию по спасению системы водоснабжения города. Она исключила из технического задания строительство очистных сооружений канализации, снизив за счёт этого стоимость концессии более чем в два раза — с 16 млрд рублей до 6,8 млрд с НДС 20%.

Напомним, в ноябре 2018 года «Водоканал-НТ» понизил параметры качества подачи холодной воды из-за остановки системы водоподготовки до 31 марта 2019 года. Это было необходимо для очистки шламохранилища от накопившегося ила, а также проведения ремонтных работ. В прошлом году сотрудникам «Водоканала» на тарифные деньги удалось за время неработы системы водоподготовки капитально отремонтировать четвёртый отстойник (всего их пять, по 75 метров в длину), была сделана внутренняя гидроизоляция, в этом году планируется привести в порядок пятый отстойник. Сам шламонакопитель начали чистить только семь лет назад, после смены руководства предприятия, при этом функционирует он с 1971 года.