Главный дирижёр филармонии Нижнего Тагила Владимир Капкан стал заслуженным работником культуры РФ

Главному дирижёру Нижнетагильской филармонии Владимиру Капкану присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин накануне, 11 мая.

Владимир Капкан является одним из основателей Нижнетагильской филармонии. Долгое время руководил оркестром «Тагильские гармоники». С 2005 по 2016 год работал в должности начальника управления культуры городской администрации, после чего вернулся к творческой деятельности в филармонии. В сентябре дирижёр отпразднует 65-летний юбилей.

«Главный дирижёр, дирижёр оркестра “Демидов-камерата” успешно направляет филармонические коллективы на решение творческих задач и поднимает Нижний Тагил на симфонический уровень музыкальной культуры», — говорят в филармонии.