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23 Мар 2017 10:16 | Метки: Новости, Общество

Главным редактором «Ведомостей» стал топ-менеджер Первого канала

Новым главным редактором газеты «Ведомости» стал Илья Булавинов, передаёт сайт издания. Экс-главред «Ведомостей» Татьяна Лысова, возглавлявшая издание более десяти лет, объявила о решении покинуть пост ещё в конце октября, объяснив это «личными обстоятельствами». 

О назначении Ильи Булавинова было объявлено сотрудникам редакции по итогам заседания совета директоров компании «Бизнес ньюс медиа», которая издает газету «Ведомости».

Позднее на сайте издания появилось сообщение о выборах главного редактора. В нём отмечалось, что совет директоров отдал четыре голоса за кандидатуру Булавинова, выдвинутую владельцем издания. В то же время за предложенную редакцией и Татьяной Лысовой кандидатуру шеф-редактора сайта «Ведомостей» Екатерины Дербиловой проголосовали три члена совета.

Булавинов подчеркнул, что читает газету с 1999 года, считает её одним из самых качественных изданий в стране и «испытывает глубочайшее уважение перед редакцией и лично Татьяной Лысовой».

«Как журналист "Коммерсанта" я несколько раз переживал смену главных редакторов, поэтому понимаю, насколько болезненным может оказаться для редакции такое изменение, и приложу все усилия, чтобы сделать его максимально комфортным для журналистов», – говорит он.

Булавинов отказался обсуждать возможные изменения в стратегии «Ведомостей», заявив, что «сначала он познакомится с людьми». 

«Назначение неожиданное в том смысле, что я думала, будет кто-то изнутри, я была практически уверена, что назначат Катю Дербилову, – заявила "Медузе" бывший главный редактор "Ведомостей" Елизавета Осетинская. – Илья Булавинов – профессиональный журналист с огромным опытом, мы с ним вели переговоры о его переходе в РБК, но в итоге не сложилось. Наверное, у собственника есть какой-то замысел, какая-то идея, что конкретно должен привнести в "Ведомости" Илья, который в последние несколько лет дрейфовал в сторону general interest. Но в чём этот замысел, неясно. Про неподвластность извне, конечно, улыбнуло (Кудрявцев, представляя Булавинова, сказал, что тот "не подвластен никакому давлению извне" – прим. "Медузы"). Но судить надо по делам». 

Илья Булавинов с 1993 по 2013 год работал в ИД «Коммерсантъ», в том числе корреспондентом отдела политики, руководителем общественно-политического блока, первым заместителем главного редактора и главным редактором сайта Kommersant.ru.

В апреле 2013 года возглавил сайт государственного информагентства РИА Новости.

В мае 2014 года, через пять месяцев после преобразования РИА Новости в МИА «Россия сегодня», Булавинов перешёл на Первый канал, где возглавил дирекцию интернет-вещания. В частности, на этом посту Булавинов занимался противодействием нелегальному распространению контента Первого канала. Источники RNS, сообщившие о выдвижении Булавинова на пост главного редактора «Ведомостей», охарактеризовали его как «человека с опытом руководства и с диджитал-опытом».

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Коммерсантъ»

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