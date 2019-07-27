Главного редактора телеканала «Дождь» вызвали на допрос по делу о воспрепятствовании работе избрикомов

Полиция вручила повестку на допрос в Следственный комитет главреду телеканала «Дождь» Александре Перепеловой. Она проходит по уголовному делу о воспрепятствовании работе избирательных комиссий в качестве свидетеля.

Как сообщили на сайте телеканала, повестку принесли в редакцию 27 июля. Перепелова пошла на допрос в Следственный комитет на Новокузнецкой улице со своим адвокатом.

Напомним, 14 июля не допущенные до выборов в Мосгордуму независимые кандидаты в депутаты провели акцию возле Мосгоризбиркома. По этому поводу СКР возбудил уголовное дело по статье 141 УК РФ («Воспрепятствование работе избирательных комиссий»), в рамках которого у независимых кандидатов прошли обыски.