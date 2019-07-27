Силовики пришли с обысками к кандидатам в Мосгордуму накануне несогласованного митинга

Сразу у нескольких оппозиционных кандидатов, не допущенных на выборы в Мосгордуму, прошли обыски. Однако вечером накануне несогласованного митинга силовики пришли не только к независимым кандидатам и их родственникам, но и к допущенным к выборам кандидатам.

Как пишет Znak.com, проводимые следственные действия связаны с уголовным делом о воспрепятствовании работе избиркомов.

Первый визит силовики нанесли семье незарегистрированного кандидата Константина Янкаускаса. По данным «Дождя», пока мать политика заперлась в квартире и ждала адвоката, отец Януаскаса находился в подъезде с правоохранителями — они «угрожали ему и выламывали руки». Также обыск прошёл и у бабушки кандидата — в квартире пожилой женщины выбили двери.

После сотрудники полиции пришли к зарегистрированному на выборы в Мосгордуму Дмитрию Клочкову. Ранее прокуратура назвала его организатором незапланированной акции 27 июля.

«Специально для "правоохранителей": меня там нет. У меня нет плана штурма мэрии завтра, не успел написать. Перестаньте искать чёрную кошку в белой комнате. Её там нет. Есть выборы в Москве, которые власть хочет фальсифицировать. Есть возмущённые этим граждане. Точка. Оставьте мою бабушку в покое», — написал Клочков в своём телеграм-канале.

Также силовики нанесли визит в офис Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, в котором располагаются штабы Любови Соболь и Ивана Жданова.

К кандидату Илье Яшину пришли и в его офис, и в квартиру. Как сообщил «МБХ медиа» адвокат Яшина, у него искали «признаки того, что завтрашний митинг будет бессрочным»: в частности, туристическое снаряжение и плакаты. После обысков Яшина увезли на автозаке в отдел полиции города Троицка в сопровождении бойцов спецназа.

«В мой предвыборный штаб пришли с обыском. Даже не пытаются скрывать, что это уголовное дело политически мотивировано. Наглое и противозаконное давление на оппозицию в разгар избирательной кампании», — написал Яшин в своём Twittеr.

Об обысках также сообщили зарегистрированный кандидат Дарья Беседина, не прошедшие на выборы Юлия Галямина и Дмитрий Гудков.