«Главное — не паниковать!» В разгар приёмной кампании в НТИ отвечают на самые горячие вопросы абитуриентов — выпускников СПО

Для Нижнетагильского технологического института (филиала) Уральского федерального университета, как и для всех вузов, нынешняя приёмная кампания особенная и непривычная. Из-за сложной эпидобстановки на фоне пандемии весь процесс — от подачи документов до самого зачисления — проходит дистанционно. Вуз провёл колоссальную работу, чтобы его наладить и адаптировать все инструменты для всех категорий абитуриентов.

Вместе с начальником отдела профориентационной работы и нового приёма НТИ Юрием Шляпниковым мы подготовили карточки, которые помогут выпускникам СПО (среднее профессиональное образование) сориентироваться в пространстве и получить ответ на самый важный вопрос: как попасть в один из ведущих научных центров Среднего Урала?

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