Глава Всемирного союза староверов призвал задуматься о введении многожёнства в России

Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил «Интерфаксу», что инициатива введения многожёнства, с которой в последнее время выступает исламское духовенство в России, родилась не на пустом месте и заслуживает серьёзного рассмотрения.

«Анализируя современное российское общество, мы можем убедиться, что де-факто многожёнство существует не только в исламских республиках, но и там, где живут в основном русские», — отметил Севастьянов.

По его словам, каждый знает множество примеров, когда у одного мужчины несколько семей — одна официальная и одна или более неофициальных, где тоже есть дети.

«При этом женщины и дети в таких семьях ущемлены в правах, прежде всего в области наследования имущества и алиментных выплат», — отметил Севастьянов.

Он считает, что эти случаи невозможно игнорировать.

«Святитель Савва Сербский (XII–XIII вв.), как это следует из Лицевого летописного свода, просто-напросто заставлял князей венчаться со своими наложницами, тем самым разрешая полигамные браки. Сама допетровская литургическая традиция разрешает до трёх браков, при этом не имея чина развенчивания», — отметил старообрядческий деятель.

Таким образом, считает он, «невольно возникает вопрос, допускала ли православная допетровская практика многожёнство, прививая глубокую ответственность у мужчин в отношениях с женщинами». Ответить на этот вопрос, по мнению Севастьянова, можно «только через общественную дискуссию».

В заключение он указал на главную, по его мнению, задачу любого брачного союза, которую следует иметь в виду сторонникам и противникам полигамии.

«Отбрасывая любую идеологию в области супружеских отношений, мы можем легко убедиться, что целью брака является деторождение. Брак является природным механизмом рождения, воспитания и передачи наследства потомству. При этом брак является институтом, гарантирующим защиту прав как супругов, так и детей», — заключил Севастьянов.

Напомним, накануне муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов выступил с заявлением, что в России нужно «обязательно узаконить многожёнство». В качестве основного аргумента он выдвинул то, что на территории РФ проживает на 10 млн больше женщин, чем мужчин. Также главный имам считает, что не стоит забывать о вдовах и разведённых женщинах.