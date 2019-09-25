Муфтий Москвы предложил узаконить многожёнство в России

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов выступил с заявлением, что в России нужно «обязательно узаконить многожёнство». В качестве основного аргумента он выдвинул то, что на территории РФ проживает на 10 млн больше женщин, чем мужчин. Также главный имам считает, что не стоит забывать о вдовах и разведённых женщинах.
«Было бы намного меньше той греховности и блуда, которые сейчас так стремительно распространяются», — цитирует Аляутдинова РИА Новости.
Ранее с аналогичной инициативой выступил председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. По его мнению, официальное многожёнство лучше измен.
«Мало ли мужчин-немусульман, которые имеют не двух, не трёх жён в российском обществе? Поэтому здесь на весы можно ставить — или иметь 40 любовниц и не нести никакой ответственности, или иметь двух законных жён и нести ответственность и перед законом, и перед исламом», — цитирует Znak.com религиозного деятеля.