Муфтий Москвы предложил узаконить многожёнство в России

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов выступил с заявлением, что в России нужно «обязательно узаконить многожёнство». В качестве основного аргумента он выдвинул то, что на территории РФ проживает на 10 млн больше женщин, чем мужчин. Также главный имам считает, что не стоит забывать о вдовах и разведённых женщинах.

«Было бы намного меньше той греховности и блуда, которые сейчас так стремительно распространяются», — цитирует Аляутдинова РИА Новости.

Ранее с аналогичной инициативой выступил председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. По его мнению, официальное многожёнство лучше измен.