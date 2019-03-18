Глава УВЗ заявил о проблеме с отгрузкой техники для армии из-за роста НДС

Повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) осложнило исполнение гособоронзаказа и может привести к убыткам предприятия, заявил в интервью РБК гендиректор корпорации «Уралвагонзавод» Александр Потапов.

«Необходимо максимально быстро определиться по вопросам, связанным с НДС текущего года, потому что в контрактах у нас стоит НДС 18%, а налоговая принимает НДС в этом году 20%. Возникает коллизия. Её нужно срочно разрешать, потому что это осложняет работу по подписанию договоров с исполнителями и отгрузку техники для нашей армии. Мы будем выполнять те решения, которые будут приняты на законодательном уровне. Мы хотели бы не потерять при этом переходе», — рассказал Потапов.

Напомним, с 1 января 2019 года ставка НДС в России выросла с 18 до 20%. Вне зависимости от условий и даты заключения договоров новая ставка применяется ко всем поставленным с 1 января товарам.

«Если отгрузка товаров произошла в 2019 году, применяется ставка 20%. Ставка НДС, указанная в договоре, значения не имеет», — сообщили в ФНС.

В общем случае по закону о госзакупках цена контракта является окончательной и неизменной в течение всего срока исполнения, подчёркивает управляющий партнёр компании «УК «Право и бизнес» Александр Пахомов.