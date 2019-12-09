Глава Удмуртии потребовал разобраться в обстоятельствах смерти мальчика с ДЦП, запертого в квартире с погибшей матерью

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил главе правительства региона Ярославу Семёнову и детскому омбудсмену Ольге Авдеевой разобраться в обстоятельствах смерти 13-летнего жителя Можги с тяжёлой формой ДЦП, который неделю умирал в запертой квартире после того, как умерла его мать, пишет «Интерфакс».

Тела погибших сотрудники социальных служб нашли 6 декабря. Как сообщало Udm-Info со ссылкой на источник, знавший эту семью, женщина воспитывала сына одна, она страдала от хронического заболевания. После её смерти мальчик, который не мог говорить, звал на помощь, но соседи привыкли к шуму и не обращали внимания. По данным собеседника издания, ребёнок в инвалидной коляске добрался до крана с водой на кухне, открыл его, но упал с коляски. Вода затопила кухню, однако этого некоторое время не замечали, поскольку семья жила на первом этаже.

По предварительным данным, смерть мальчика наступила в результате переохлаждения. Сейчас обстоятельства трагедии выясняют следователи.