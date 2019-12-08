В Удмуртии ребёнок с ДЦП неделю умирал рядом с трупом матери

Вечером 6 декабря в Можге соцработники обнаружили тела женщины и её 13-летнего сына. По данным Udm-Info.ru, мальчик, страдавший тяжёлой формой ДЦП, неделю провёл рядом с трупом матери. Он пытался позвать на помощь, но его никто не услышал. В итоге ребёнок умер.

«С ребёнком на дому занимались педагоги. Когда им первый раз не открыли дверь и не взяли трубку телефона, они подумали, что Смирновы уехали, не предупредив об отъезде. Когда спустя неделю никто не открыл, они вызвали полицию», — рассказал собеседник издания в мэрии Можги.

По информации издания, женщина воспитывала сына в одиночку. Её смерть произошла от хронического заболевания. Ребёнок, помимо детского церебрального паралича, страдал эпилепсией, из-за этого он не мог разговаривать. Когда его мать скоропостижно скончалась, мальчик звуками пытался привлечь внимание соседей, но на шум никто не реагировал, поскольку такое поведение ребёнка жители дома считали нормой.

Через какое-то время он смог в инвалидном кресле добраться до кухни и открыть кран, чтобы попить воды, но в итоге упал с коляски. Вода из включённого крана полностью затопила помещение, но поскольку квартира располагалась на первом этаже, этого тоже никто не заметил.

По предварительным данным, смерть мальчика наступила в результате переохлаждения. Сейчас обстоятельства трагедии выясняют следователи.