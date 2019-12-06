Глава СПЧ Валерий Фадеев назвал приговор Егору Жукову «сбалансированным решением»

Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что считает решение суда об условном наказании для фигуранта «московского дела» Егора Жукова «сбалансированным», пишет «Коммерсантъ».

«Я дважды публично призывал суд проявить гуманность в отношении в том числе Егора Жукова. Считаю, это достижение. Надеюсь, решение было принято в результате в том числе наших обращений», — сказал Фадеев.

По его словам, «суд принял сбалансированное решение», поскольку Жуков «сможет продолжить учёбу и работу, это очень важно».

«Было бы неправильно направить в тюрьму талантливого молодого человека, сломать ему жизнь в 21 год», — отметил председатель СПЧ.

Напомним, Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова к трём годам колонии условно с испытательным сроком два года. Перед вынесением решения у здания суда собралось несколько сотен человек. Среди них были проректор ВШЭ Валерия Касамара, актриса Чулпан Хаматова, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, рэпер Оксимирон и протоиерей Алексей Уминский.