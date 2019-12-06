Фигуранта «московского дела» Егора Жукова приговорили к трём годам условно

Кунцевский районный суд Москвы приговорил к трём годам условно фигуранта «московского дела» Егора Жукова, пишут РБК и «Медуза». Суд также запретил Жукову на два года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и схожей с ней.

Жукова обвиняли в публичных призывах к экстремистской деятельности, поводом для уголовного преследования стали четыре ролика с его YouTube-канала. Обвиняемый не признал вину.

Прокурор запрашивал для Жукова четыре года реального срока в колонии. Суд счёл доказанным, что Жуков «совершил публичные призывы к экстремистской деятельности», стремясь вовлечь в неё «неограниченный круг пользователей интернета». В видеороликах в блоге Жукова суд обнаружил «призывы к смене власти в России, в том числе насильственным путём», а также призывы к таким способам мятежа, как неуплата налогов или изготовление фальшивых денег, отметила судья Светлана Ухналёва. Судья сослалась на выводы экспертов-криминалистов ФСБ, привлечённых к делу следствием: они отметили, что в видеороликах Жукова присутствует «идея ненависти к власти как источнику бед населения».

Напомним, Егор Жуков был арестован в начале августа по обвинению в участии в массовых беспорядках на акции 27 июля в центре Москвы. Позднее обвинение по этой статье сняли и предъявили новое — в публичных призывах к экстремизму. 3 сентября Жукова перевели под домашний арест. По ходатайству защитников Жукова в суд пришли ведущий научный сотрудник сектора теоретической семантики Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Ирина Левонтина и бывший сотрудник Московского исследовательского центра при департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции правительства Москвы Юлия Сафонова, однако, несмотря на научный стаж в несколько десятилетий, суд усомнился в их квалификации.

Жуков — студент Высшей школы экономики, видеоблогер и один из самых известных фигурантов «московского дела». В его поддержку была развёрнута широкая общественная кампания с участием «Новой газеты», «Эха Москвы» и рэпера Оксимирона. Накануне в поддержку Жукова высказался журналист и видеоблогер Юрий Дудь.

6 декабря суды вынесут приговоры ещё трём фигурантам «московского дела»: Никите Чирцову, Павлу Новикову и Владимиру Емельянову.