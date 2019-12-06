Юрий Дудь назвал приговор Егору Жукову «ударом по патриотизму»

Российский журналист и блогер Юрий Дудь заявил в Instagram, что решение суда по делу студента Высшей школы экономики Егора Жукова будет иметь значение для каждого, «любого неравнодушного и инициативного молодого человека».

«В пятницу, 6 декабря, где-то между 10:00 и полуднем российское государство сделает официальное заявление о том, что ждёт любого неравнодушного и инициативного молодого человека в ближайшее время. Именно в пятницу Кунцевский суд Москвы огласит приговор Егору Жукову — 21-летнему студенту Высшей школы экономики. На протяжении многих месяцев на своём ютуб-канале Жуков рассказывал о преимуществах МИРНОГО протеста и — опа! — стал экстремистом. Прокуратура попросила суд приговорить Жукова к четырём годам лишения свободы», — пишет Дудь.

Дуд подчёркивает, что Жуков «топил» за фактурный, но мирный разговор с властью, за это был обвинён в экстремизме и «вот-вот уедет в тюрьму».

«Весь вчерашний вечер читал онлайн судебного заседания на "Медиазоне" и должен признаться: таких ударов по патриотизму я не получал никогда в жизни. Всё обвинение основано на экспертизе сотрудника ФСБ (по специальности — технарь, филологического образования у него нет, несколько лет назад прошёл курсы спецподготовки). Экспертиза настолько слабая, что адвокаты Жукова разносят эксперта ещё более звонко, чем "Ливерпуль" — этот сезон английской премьер-лиги. Обвинению — всё равно. Суду с большой долей вероятности — тоже», — отмечает журналист.

Дудь также объяснил, почему дело Жукова так его задело: он отмечает, что студент получает образование по специальности «политология», что предполагает его участие в политической жизни страны как во время учёбы в вузе, так и после неё.

«Егор Жуков – студент факультета социальных наук Высшей школы экономики (подразделение — политология). Укорачивая: прямо сейчас он учится на специалиста, который будет работать в политике. Выступать, предлагать, анализировать, призывать к дискуссии – для политика такая же необходимость, как для программиста – писать код, хирурга – резать тело, борца – тренировать удушающий. Чувак еще не получил диплом, но уже отлично проявлял себя по специальности: посмотрите любое публичное выступление Жукова, еще лучше – прочтите его вчерашнюю речь на суде, а потом сравните со златоустами и магистрами логики из Госдумы или Правительства РФ. Чувак хорош и очень перспективен – и только за это вот-вот поедет на нары», —замечает Дудь.

Журналист подчёркивает важность приговора Жукову для всех, «кто связывает свое будущее с Россией».

«Ты можешь не иметь никакого отношения к политике, ты можешь быть абсолютным умницей в своем ремесле, но стоит тебе на полшага выбиться из толпы, проявить себя лидером и громче собственной кухни усомниться в том, что в России все ****** [хорошо] — и ты даже не представляешь, как больно споткнешься. Писал код на хакатоне? Хакер, подкуплен Госдепом. Резал тело, асcистируя на операции? Покушение на убийство. Отрабатывал удушающий в подмосковной школе самбо? Участие в тренировочном лагере по подготовке боевиков ИГИЛ (запрещена в России). Перегиб? Бред? ЛСД? Ну как, ЛСД: Жукова судят, точно так же склеивая факты и обвинение», — замечает Дудь.

По его мнению, если Егора Жукова признают виновным и отправят в тюрьму, то стоит принять это как вполне конкретный сигнал.

«Сигнал звучит так: "Вы — молодые, активные, с эмпатией и ответственностью — ***** [совсем] нам в России не нужны. Бухие попы, гопники-насильники и вертухаи-садисты — нужны. Вы — нет"», — подводит итог Дудь.

Напомним, Егор Жуков был арестован 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках (статья 121 УК РФ), через месяц по ходатайству следствия переведён под домашний арест, срок которого установлен до 27 декабря. Позднее СК данное обвинение снял и предъявил новое — в публичных призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК РФ). Прокуратура запросила для него четыре года колонии, суд огласит решение 6 декабря.