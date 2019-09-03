СК снял обвинения в массовых беспорядках со студента-политолога Егора Жукова

Следственный комитет России 3 сентября снял со студента-политолога Егора Жукова обвинения по статье 212 УК РФ («Массовые беспорядки»). Дело в отношении студента ВШЭ было возбуждено после несогласованного митинга, прошедшего в Москве 27 июля.

«В ходе расследования следствие установило непричастность Жукова к совершению массовых беспорядков в Москве 27 июля 2019 года. В связи с этим уголовное преследование по ст. 212 УК РФ в отношении него прекращено. Также по ходатайству следствия суд изменил Жукову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест», — сообщается на сайте ведомства.

Помимо массовых беспорядков, Жукову было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете»). По данным «Медиазоны», оба дела объединены в одно производство.

Как пишет ТАСС, в 2017 году Жуков разместил на своём YouTube-канале видео с публичными призывами к экстремистской деятельности «по мотивам политической ненависти и вражды, включая насильственное изменение конституционного строя, мятежи и воспрепятствование законной деятельности сотрудников правоохранительных органов».