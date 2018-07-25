Глава СКР подтвердил принадлежность «екатеринбургских останков» царской семье

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью «Известиям» ещё раз подчеркнул, что найденные под Екатеринбургом останки принадлежат семье последнего российского императора Николая II.

«Никаких сомнений в принадлежности останков членам царской семьи быть не может», — заявил Бастрыкин.

Он отметил, что последние экспертизы останков проводились не только по митохондриальной ДНК, то есть по материнской линии, но и по Y-хромосоме, устанавливая биологическое родство по мужской линии нескольких поколений людей.

«Таким образом, комплексные комиссионные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили принадлежность обнаруженных останков бывшему императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения. При этом 7 из 11 обнаруженных останков соответствуют семейной группе — мать, отец, четыре дочери и сын», — уточнил глава СКР.

По словам Бастрыкина, для объективности экспертизы проводились в независимых друг от друга лабораториях, молекулярно-генетическая экспертиза по установлению биологического родства императора Александра III, ранее эксгумированного в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга, и погибшего человека, идентифицированного как бывший император Николай II, подтвердила, что они являются отцом и сыном.

Итоговое процессуальное решение по уголовному делу СКР примет после завершения двух повторных комиссионных медицинских (антропологических), автороведческой и историко-архивной судебных экспертиз.

Напомним, в этом году исполнилось 100 лет со дня расстрела семьи Николая II. В преддверии Царских дней снова был поднят вопрос о подлинности останков царской семьи, которые нашли под Екатеринбургом, в Поросёнковом логу. Ранее СКР сделал официальное заявление о том, что останки принадлежат последнему российскому императору, членам его семьи и лицам из их окружения. Однако РПЦ до сих пор не признаёт останки, считая, что тела Романовых были погребены на Ганиной Яме.