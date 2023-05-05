Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по факту смерти шестимесячного младенца в Нижнем Тагиле 

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по делу о смерти шестимесячного младенца в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В средствах массовой информации жительница Свердловской области сообщила, что к смерти её ребенка в феврале 2023 года привели неправильное лечение и неверно поставленные диагнозы. Женщина обратилась с просьбой привлечь виновных к ответственности. Следственными органами СУ СК России по Свердловской области по факту смерти ребёнка расследуется уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — уточняют в ведомстве.

Напомним, ребёнок родился недоношенным, за полтора месяца до положенного срока. Поэтому около двух недель после родов мать провела с новорождённым в больнице. Младенец через несколько дней после рождения начал кашлять, поэтому после выписки врачи рекомендовали регулярно возить мальчика на обследования. Тагильчанка обращалась к медикам Детской городской больницы за консультацией, но диагноз установить так и не удавалось.

Полгода мать ездила по разным городским больницам, где врачи говорили, что у малыша бронхит, и советовали делать ингаляции. В последний раз, 21 февраля 2023 года, тагильчанка привезла ребёнка на приём к педиатру в больницу, расположенную на улице Балакинской, 16. Через день, 23 февраля, малыш умер дома. Смерть мальчика наступила в результате «острого обструктивного ларингита, осложнившегося механической асфиксией от отёка гортани». Мать уточняет, что на последней консультации врач посоветовала продолжать делать ингаляции и говорила, что не знает, как лечить кашель. Так как малыш скончался дома, женщину заподозрили в причинении смерти ребёнку по неосторожности. Однако тагильчанка уверена, что вина за смерть сына лежит на плечах медиков.