В Нижнем Тагиле мать обвиняет медиков в смерти шестимесячного сына

В Нижнем Тагиле скончался шестимесячный ребёнок, страдающий опасным осложнением ОРВИ. Екатерина, мать погибшего мальчика, пытается разобраться в причинах трагедии. Она рассказала E1.RU, что винит в смерти малыша медиков, которые при выписке из больницы посоветовали только делать ингаляции.

Ребёнок родился недоношенным, за полтора месяца до положенного срока. Поэтому около двух недель после родов Екатерина провела с новорождённым в больнице. После выписки врачи рекомендовали регулярно возить мальчика на обследования. Всё началось с того, что младенец через несколько дней после рождения начал кашлять. Тогда тагильчанка обращалась к медикам Детской городской больницы за консультацией, но диагноз установить так и не удавалось. Полгода мать ездила по разным городским больницам, где врачи говорили, что у малыша бронхит, и советовали делать ингаляции.

«Нам выписывали ингаляции, ставили антибиотики, несколько раз госпитализировали, отправляли на реабилитацию. Иногда малышу становилось лучше, но ненадолго, кашель всё время возвращался, его состояние ухудшалось», — уточняет E1.RU тагильчанка.

В последний раз Екатерина пришла на приём с малышом 21 февраля 2023 года. Через день, 23 февраля, ребёнок умер дома. Мать нашла сына без дыхания рано утром и сразу вызвала скорую помощь. Тагильчанка уточняет, что на последней консультации у педиатра в поликлинике на Тагилстрое, расположенной на улице Балакинской, 16, врач посоветовала продолжать ингаляции и говорила, что не знает, как лечить кашель. Екатерина в марте записывалась на приём к екатеринбургскому пульмонологу, но так и не успела туда попасть.

В декабре 2022 и феврале 2023 года мальчика госпитализировали с острым бронхитом. Оба раза младенца выписывали в удовлетворительном состоянии и рекомендовали долечиваться дома. Как показало вскрытие, ребёнок умер из-за опасного осложнения ОРВИ. Посмертное исследование показало, что мальчик скончался из-за острого обструктивного ларингита, осложнившегося асфиксией от отёка гортани. После трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении матери. Так как малыш скончался дома, Екатерину заподозрили в причинении смерти ребёнку по неосторожности. Однако тагильчанка уверена, что вина за смерть сына лежит на плечах медиков. Сейчас она требует возбуждения уголовного дела.

«Для меня была удивительна ситуация, что подозревали мать в смерти ребёнка. Следователи ставили перед экспертами вопросы: “Какие телесные повреждения имеются на трупе? Могла ли смерть наступить от сдавления шеи?” При том, что ребёнок был на приёме в больнице 21 февраля и в очередной раз их отправили домой ни с чем. При изучении заключения эксперта по трупу было очевидно, что ребёнок умер из-за некачественно оказанного лечения. Более того, я подозреваю, что и в период беременности мать получала не всю необходимую помощь», — комментирует юрист Юлия Липинская, представляющая интересы Екатерины.