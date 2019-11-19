Глава СК РФ взял на личный контроль дело о смерти ребёнка от менингококковой инфекции в Екатеринбурге

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль делу о смерти малыша в Екатеринбурге от менингококковой инфекции.

«С целью установления точной причины смерти осуществляется сбор медицинской документации, предназначенной для проведения судебно-медицинской экспертизы. Также проводится гистологическое исследование, результаты которого будут проанализированы в ходе судмедэкспертизы. Председатель СК России поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства», — цитирует E1.RU пресс-службу СК России.

Напомним, в ночь на 13 ноября в Екатеринбурге от менингококковой инфекции умер маленький ребёнок. Мать мальчика рассказала, что её сыну стало плохо ещё в детском саду, однако воспитательница не обратила на это внимания и не позвонила родителям.

Помимо следственного комитета делом занимается прокуратура и департамент образования.