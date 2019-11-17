В Екатеринбурге маленький ребёнок умер от менингококковой инфекции

В Екатеринбурге из-за менингококковой инфекции скончался маленький ребёнок. СК по Свердловской области проводит проверку по факту смерти малыша, которому был 1 год 10 месяцев.

Как рассказала мать мальчика Е1.ru, её сын посещал частный детский сад. Вечером 12 ноября она с мужем пришла забирать ребёнка, он уже был болен, однако воспитатели не предпринимали никаких действий. Дома у малыша температура поднялась до 39 градусов. Мать дала ему жаропонижающее и вызвала скорую помощь.

Бригада медиков приехала на вызов лишь через 2,5 часа. К этому времени температура нормализовалась, но на теле мальчика появились пятна, которые медики приняли за синяки. В итоге было решено не госпитализировать ребёнка.

Ночью малышу стало хуже, мать снова вызвала скорую помощь. Мальчика увезли в инфекционную больницу, диагностировав менингококковую инфекцию. Там он впал в кому, а позже умер.

В официальном заключении о смерти причиной назван синдром Уотерхауса — Фридериксена, резкое разрушение коры надпочечников при двустороннем кровоизлиянии в надпочечники.

Сейчас делом о смерти малыша занимается санэпидемстанция, детский сад закрыт на время проведения проверки. Также собственную проверку начал СК по Свердловской области.