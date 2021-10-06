Глава саратовской ФСИН и начальник тюремной больницы уволены после публикаций об изнасиловании в учреждении заключённых

Начальник управления ФСИН по Саратовской области Алексей Федотов будет уволен «за серьёзные просчеты в оперативно-служебной деятельности», со ссылкой на пресс-службу ФСИН пишет «Интерфакс». Кроме того, уволен начальник саратовской туберкулёзной больницы ФСИН № 1.

По отрицательным мотивам уволят руководителя саратовской туберкулёзной больницы ФСИН № 1 полковника внутренней службы Павла Гаценко, заместителя начальника по безопасности и оперативной работе Сергея Салова, начальника оперативного отдела Антона Бочкова и начальника отдела безопасности Сергея Мальцева.

«Работа по выявлению фактов насилия в отношении осуждённых ведётся ФСИН России на постоянной основе, примером тому является Иркутская область, Ярославская область и другие. Все виновные в совершённых преступлениях несут ответственность по всей строгости закона», — заявили во ФСИН.

Ранее правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видео с изнасилованием нескольких заключённых саратовской тюремной больницы. Руководитель проекта Владимир Осечкин утверждал, что правозащитники получили 40 гигабайт записей пыток и изнасилований заключённых в российских колониях. Осечкин сообщал, что Gulagu.net получил «секретный архив» от программиста, который в течение пяти лет своего заключения имел доступ к компьютерам ФСИН.

После публикации видео с пытками и изнасилованиями в саратовской тюремной больнице СК возбудил уголовное дело о сексуальном насилии над заключёнными. На следующий день СК отчитался, что завёл ещё четыре уголовных дела. Дела возбудили по статьям о групповом изнасиловании человека (пункт «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ) и о превышении полномочий сотрудниками ФСИН с применением насилия (пункт «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Всего, по утверждению СК, расследуется семь уголовных дел об изнасиловании в тюремной больнице с января 2020 года по май 2021 года.