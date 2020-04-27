Глава Роспотребнадзора выступила за продление самоизоляции до 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире телеканала «Россия 24», что поддерживает поступающие в её ведомство предложения продлить до 12 мая режим самоизоляции, введённый на всей территории РФ из-за угрозы распространения коронавируса.

«Я считаю, что это абсолютно справедливые предложения, мы общаемся с учёными, и они говорят ровно то же», — заявила Попова (цитата по ТАСС).

Она добавила, что сейчас россияне уже два инкубационных периода (28–30 дней) находятся в «режиме разобщения». Но для того, чтобы закрепить наблюдаемый результат, когда темпы прироста заболевших значительно замедлились, требуется ещё один, третий, инкубационный период. Глава Роспотребнадзора также отметила, что в России не наблюдается взрывного роста новых случаев инфицирования COVID-19.

«Снижение — это значит каждый день меньшее количество регистрируемых случаев, чем в предыдущий. Пока у нас ровная, динамичная плавная кривая, но кривая к увеличению числа заболевших, и вот чтобы её преломить, нам нужно ещё время», — заявила она.

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