Глава Росгвардии оценил действия силовиков на летних акциях протеста

Директор Росгвардии Виктор Золотов заявил о «чётких и слаженных» действиях подчинённых, которые «в строгом соответствии с законом» участвовали в обеспечении правопорядка на резонансных протестных акциях летом 2019 года в Москве, пишет «Российская газета».

По его словам, попытки признать неправомерными действия личного состава войск Национальной гвардии «рассыпались» в судах.

«Что касается общих выводов, то для нас они очевидны. Несанкционированные акции такого характера преимущественно направлены на расшатывание ситуации. Их организаторы, а это, как правило, одни и те же лица, преследуют сугубо личные цели, и им всё равно, какими способами их достигать. Не имея чётких программ и планов, отрицая любые, включая самые позитивные социальные реформы, они занимаются самопиаром и критиканством любых изменений в государстве. Неудивительно, что, маскируя собственную политическую несостоятельность, они сознательно смещают акценты на реакцию сил, обеспечивающих охрану правопорядка и общественной безопасности. При этом специально организовывают конфликтные ситуации и провокации», — заявил Виктор Золотов.

По его словам, в этой же логике следует рассматривать «звучащие призывы оказывать сопротивление и не подчиняться законным требованиям правоохранительных органов, создавать конфликтные ситуации, которые затем транслируются в социальных сетях и некоторых СМИ». Инициаторов таких форм протеста Золотов назвал «людьми, которые не считаются с нормами права и морали, кто для достижения своей конъюнктурной цели готов поставить под удар даже своих ближних», включая несовершеннолетних и пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями.

«В войсках служат достойные, преданные делу люди. И в отличие от некоторых зачинщиков беспорядков, наши сотрудники и военнослужащие — крайне психологически и эмоционально устойчивы. Даже несмотря на те угрозы, которые поступали в адрес их семей и детей, несмотря на эти "дешёвые" провокации, их мотивация всегда чёткая и прозрачная — защищать закон в рамках предоставленных полномочий. Это есть и остаётся нашей принципиальной позицией», — заключил генерал Золотов.

Ранее, в феврале, президент Владимир Путин вновь заявил о неприкосновенности бойцов Росгвардии, назвав их «ранимыми и трепетными», но готовыми выполнить свой долг, участвуя не только в охране порядка на публичных акциях, но и в боевых операциях. Отвечая на вопрос об ударе силовика женщине в живот, Путин отметил, что это было на несанкционированном мероприятии.