Путин назвал росгвардейцев «ранимыми и трепетными»

Президент России Владимир Путин в очередной серии видеоинтервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину» вновь заявил о том, что никакие предметы нельзя бросать в сотрудников Росгвардии.

«Сегодня бутылку бросил, завтра стулом запустит, а потом машины будут громить. Нельзя этого допускать, нельзя распускаться», — сказал президент.

Глава государства отметил, что сотрудники Росгвардии «ранимые и трепетные, они выполняют свой долг».

«И должны это делать. И больше того, они здесь вот с демонстрантами занимаются, а завтра под пули пойдут, и они принимают участие в боевых операциях. А кто-то там в интернете распространяет информацию о том, что нужно убивать их детей. Это что такое? Это в отношении людей, которые под пули лезут, если Родина прикажет, для защиты интересов государства, общества и конкретных наших граждан? Это можно, знаете, как разбалансировать ситуацию в стране, мало не покажется, с этим не шутят», — заявил Путин.

По его словам, участников митингов «дубинкой просто так никто не молотит».

«Если люди действуют в рамках действующих процедур, правил и законов, кто же будет махать дубинкой? Наоборот, защищать должны», — ответил Путин.

На вопрос о том, почему силовики могут ударить женщину в живот на акции протеста, президент ответил, что это было на несанкционированном мероприятии.

Напомним, в Москве в июле и августе 2019 года проходили акции за честные и свободные выборы в Мосгордуму. В ходе митингов были задержаны тысячи человек, многие получили серьёзные травмы. СК отказался рассматривать заявления избитых силовиками участников митингов. После этого правозащитная группа «Агора» пожаловалась в ООН на жёсткие разгоны митингов. Вместе с тем руководство силовых органов заявило о случаях применения протестующими насилия в отношении сотрудников МВД и Росгвардии. По данным фактам были возбуждены уголовные дела, фигурантами которых стали более 20 человек, многим уже вынесены приговоры.