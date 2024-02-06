Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев пожаловался на излишнее внимание к проблемам муниципальных объектов со стороны СМИ

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в эфире ТК «Телекон» пожаловался на излишнее внимание журналистов и пользователей соцсетей к проблемам муниципальных объектов. Так мэр решил прокомментировать недавний инцидент с закрытием детского сада № 192 на Вагонке.

«На контроле держу вопрос. Сделаем, отремонтируем. Ещё раз скажу: всё происходит, всё бывает. Вот здание напротив вас (проспект Ленина, 3. — Прим. ред.) вообще разрушается. Да, оно частное, но что же об этом не пишет никто? Почему вы (журналисты. — Прим. ред.) не пишите, что объект культурного наследия в таком состоянии? Я устал долбиться во все инстанции. Оно опасно для жизни, здесь ходят пешеходы, я даже не говорю об эстетике… Почему об этом никто не пишет? Давайте по этому поводу бить тревогу. Нет, сейчас это никому не интересно. Муниципальное имущество — вот это да, катастрофа. Нам и представления выписывают, и что только не делают», — жалуется мэр.

Напомним, детский сад № 192 с громким названием «Город мастеров» был построен по президентской программе и открыт в 2015 году, когда мэром Нижнего Тагила был Сергей Носов. Застройщиком выступала компания «Промстройсервис». В Дзержинском районе есть ещё несколько детских садов, построенных в то же время по той же программе.

25 января 2024 года детский сад был закрыт после того, как фасад здания резко стал покрываться трещинами. Родители, дети которых посещали дошкольное учреждение, уверяют, что появление трещин сопровождалось громким треском, что очень испугало воспитателей и стало причиной перевода детей в другие детсады. В управлении образования Нижнего Тагила сообщили, что перевод связан прежде всего с ремонтом систем теплоснабжения и канализации, а трещины на стенах здания в ближайшее время обследует специализированная организация.