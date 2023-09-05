В Нижнем Тагиле чиновники и прокуратура потребуют от собственника дома купца Аксёнова отремонтировать здание

Власти Нижнего Тагила готовы привлечь прокуратуру к участию в решении проблемы с недобросовестным собственником дома № 3 на улице Ленина. Хозяин разрушающегося здания привёл объект культурного наследия в запущенное состояние.

«Мы видим с вами, что происходит. Проседание в первую очередь лицевой стороны здания, пошли трещины. И второй момент: мы должны понимать, что здесь перемычки практически у всего здания деревянные. Из-за этого, скажем так, идёт частичное разрушение. Поэтому главой города принято решение направить обращение в первую очередь в прокуратуру, в части как раз того, чтобы принять меры к нерадивому хозяину данного помещения», — пояснил заместитель мэра по социальной политике Валерий Суров телекомпании «Телекон».

В прошлом веке домом владел купец Аксёнов, он держал здесь лавку-магазин. Спустя время здание взяло в аренду «Общество потребителей», а затем оно отошло в частные руки. При этом земельный участок, на котором стоит бывшая лавка-магазин, принадлежит администрации города.

Напомним, ранее Управление государственной охраны объектов культурного наследия (ОКН) Свердловской области после проверки потребовало от администрации Нижнего Тагила привести в порядок территорию вокруг здания. Это не первый раз, когда надзорные органы просят принять меры по сохранению разрушающегося старинного дома купца Павла Аксёнова. В мэрии же утверждают, что неоднократно указывали собственнику на проблему, но ситуация не менялась.