В Нижнем Тагиле на здании нового детского сада появились трещины, детей перевели в соседние учреждения (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле на Вагонке закрыли детский сад № 192 «Город мастеров», детей перевели в соседние садики. По словам родителей, учреждение закрыто с 25 января.

«Всем запретили рассказывать о ЧП, а там у нас трещины по всему фасаду и внутри здания. Ребёнок рассказал, что что-то затрещало и все сильно перепугались. В садике в это время были дети. Кто-то может гарантировать безопасность?!» — поделилась родительница с сообществом «Инцидент Нижний Тагил».

В управлении образования Нижнего Тагила сообщили, что детей и воспитателей учреждения временно перевели в ближайшие детские сады из-за ремонта систем теплоснабжения и канализации. Трещины на стенах здания обследует специализированная организация.

«Что касается дефектов штукатурного слоя, визуально проявившихся на стенах здания, то их в ближайшее время обследует специализированная организация. По итогам примут необходимые меры», — отметили в управлении.

Детский сад «Город мастеров» рассчитан на 270 мест.

«Пока что садик закрыли до 1 февраля, но уже понятно, что потом озвучат новую дату. В этом садике постоянно дует от стен, на персонал давят: мол, замазывай и молчи. Мне невооружённым глазом видно, что это следствие просадки фундамента. Там ещё с другой стороны есть трещины, а ведь чтобы нормально сделать экспертизу, нужно очень дорогостоящее оборудование, а это время. Значит, садик будет закрыт очень надолго. Остается надеяться, что трещины не замажут, чтобы скрыть их, а всерьёз займутся вопросом, в противном случае это может закончиться очень печально», — делится мама воспитанника.

Напомним, детский сад № 192 «Город мастеров» открыли в 2015 году. Он был построен по президентской программе, когда мэром Нижнего Тагила был Сергей Носов. Застройщиком выступала компания «Промстройсервис». В Дзержинском районе есть ещё несколько детских садов, построенных в то же время по той же программе.