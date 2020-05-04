Глава Минздрава сообщил о сохранении части ограничений из-за коронавируса до появления вакцины

Отдельные ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции в России будут сохранены до тех пор, пока не появится вакцина или эффективные лекарства против COVID-19, заявил в эфире телеканала «Россия-24» глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Мурашко подчеркнул, что карантин должен сниматься поэтапно. Он также допустил вторую волну вспышки заболевания.

«Если не создадим популяционного иммунитета, то вторая волна может быть, конечно, да, это может быть ещё один пик, мы же говорим о том, что вирус всё равно циркулировать определённое время будет», — сказал Мурашко.

По его словам, часть регионов не сразу отнеслась серьёзно к необходимости ограничительных мер, для них «это казалось вещью, которая происходит где-то не у них». Конкретные регионы он не назвал.

По данным на 3 мая, в России зафиксировано 134,6 тысячи случаев заражения коронавирусом, более 10 тысяч из которых — за последние сутки.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».