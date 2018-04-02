Глава Минздрава Дагестана ушёл в отставку

Глава Дагестана Владимир Васильев принял заявление об отставке руководителя регионального Министерства здравоохранения Танки Ибрагимова, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу главы республики. Это произошло в ходе рабочего совещания с участием руководителей органов государственной власти. Причина, по которой Ибрагимов решил покинуть свой пост, не называется.

В начале февраля в Дагестане прошли обыски во многих органах власти региона, в том числе и в Министерстве здравоохранения республики.

Танка Ибрагимов возглавлял дагестанский Минздрав с 2013 года. До этого он работал в Московском государственном медико-стоматологическом университете имени Евдокимова.