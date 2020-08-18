Глава Минздрава Беларуси опроверг перевозку бойцов ОМОНа в машинах скорой

Глава Минздрава Беларуси Владимир Караник в открытом письме Tut.by заявил, что машины скорой помощи не использовались для перевозок милиционеров, разгонявших или задерживавших протестующих в дни массовых акций после 9 августа.

О том, что машины скорой силовики использовали для беспрепятственных поездок по перекрытому городу, сообщали издание «Белсат», телеграм-каналы и очевидцы.

«Я пытался сказать, что ни одна наша машина скорой помощи не использовалась сотрудниками МВД для их перевозки к местам задержаний, что похожую раскраску имеют машины медицинской службы внутренних войск, где находятся военные медики, естественно в военной форме, и именно они оказывали медицинскую помощь своим пострадавшим коллегам в самом эпицентре, что могло и породить эти слухи», — объяснил министр.

Он предложил предъявить ему другие факты и пообещал проверить и разобраться.

«Даже предположение того, что в машине скорой помощи могут находиться представители силовых ведомств, может вызвать агрессию протестующих и поставит под угрозу безопасность наших сотрудников, а это недопустимо», —заявил Караник.

Он выразил надежду, что оппозиция или представит конкретные факты, или вопрос будет окончательно снят.