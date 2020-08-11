Силовики на скорой помощи, коктейли Молотова и один погибший: в Беларуси вторую ночь протестуют против сфальсифицированных выборов

В Минске, где вторые сутки идут протесты из-за того, что ЦИК Белоруссии объявил о победе на президентских выборах Александра Лукашенко с результатом 80,08% голосов, демонстранты кидают в силовиков коктейли Молотова и запускают фейерверки, сообщает «Дождь».

Сотрудники ОМОНа жёстко избивают протестующих, стреляют в них резиновыми пулями, применяют слезоточивый газ и используют светошумовые гранаты. На многих видео из соцсетей видно, что часто силовики применяют силу без необходимости, нападая на мирно стоящих граждан.

Протестующие раскидывают на дорогах самодельные «ежи» из гвоздей и острых металлических прутьев, чтобы проколоть шины транспорту правоохранителей. Судя по опубликованным в соцсетях видео, было несколько случаев, когда граждане за рулём легковых машин сбивали силовиков.

Также отмечается, что правоохранители передвигаются по Минску на машинах скорой помощи из-за того, что улицы в столице Белоруссии перекрыты — протестующие выстроили баррикады из автомобилей, сообщает корреспондент «Белсата» и подтверждает «Медиазона», ссылаясь на очевидца.

Кроме того, стало известно о втором погибшем на протестах — мужчина погиб во время взрыва в Минске, информацию подтвердили в МВД Белоруссии. По версии правоохранителей, в руке погибшего взорвалось некое взрывное устройство, хотя журналисты, находящиеся на месте событий, утверждают, что силовики стреляли в протестующих.

«В ходе массовых беспорядков в Минске на улице Притыцкого толпа строила баррикады для блокирования движения. В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью», — передаёт точку зрения официальных властей пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

«Журналисты с места события передают, что как раз недавно демонстрантов здесь массированно обстреливали. Шла настоящая канонада. Журналисты “Нашей Нiвы” наблюдали этот обстрел как из гостиницы “Орбита”, так и со стороны Кальварии», — пишет белорусское издание «Наша Нiва».

Накануне СМИ сообщали об одном погибшем во время протестов, пытавшемся остановить автозак и попавшем под его колёса, но в МВД этот факт отрицали.

Напомним, в Минске и других городах Белоруссии вторую ночь продолжались столкновения полиции с протестующими, не согласными с итогами выборов президента республики. По данным ЦИК, побеждает Александр Лукашенко, однако по данным экзитполов штаба его основного оппонента Светланы Тихановской, а также судя по протоколам УИКов, лидирует Светлана Тихановская.