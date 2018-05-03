Глава Минкомсвязи назвал возможной блокировку Viber

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров не исключил, что аналогичные блокировке Telegram меры могут затронуть и мессенджер Viber, если у ФСБ будут проблемы с получением ключей шифрования, пишет ТАСС.

«Это вопрос к ФСБ, потому что полномочия в части таких специфичных вопросов исполнения приказа по предоставлению ключей шифрования, это полномочия ФСБ. Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, то они так же могут обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение»,— заявил министр.

Говоря о решении суда о блокировке Telegram, Никифоров отметил, что оно, по его мнению, в комментариях не нуждается.

Напомним, Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке Telegram из-за отказа руководства мессенджера предоставлять ФСБ ключи шифрования переписки. 16 апреля надзорное ведомство начало блокировать мессенджер, однако доступ к нему до сих пор сохраняется. В чёрный список попали и миллионы адресов, которые могли использоваться для обхода блокировок. 30 апреля и 1 мая в России прошли многотысячные акции протеста против действий Роскомнадзора и в поддержку свободного интернета.