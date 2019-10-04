Глава Минфина предложил составить перечень профессий для самозанятых

Министр финансов Антон Силуанов выступил с предложением составить список профессий, представители которых могут зарегистрироваться в качестве самозанятых.

«Этот перечень профессий должен быть зафиксирован. Мы в таком случае готовы будем распространять этот механизм на субъекты РФ», — цитирует ТАСС Силуанова.

Также министр заявил, что в настоящее время рассматривается несколько подходов по распространению данного механизма на субъекты РФ.

«Он себя неплохо зарекомендовал, хотя там есть риски, потому что теперь целый ряд предприятий нанимает своих работников уже не как сотрудников предприятий, а как самозанятых. Я сам лично знаю такие случаи», — добавил он.

Напомним, с 2019 года в четырёх регионах России — Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане — в тестовом режиме начал действовать налог для самозанятых. Таким образом, россияне, оказывающие платные услуги без привлечения наёмных работников, должны платить налог 4% от суммы своего дохода при работе с физлицами и 6% — при работе с компаниями. В сентябре 2019 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить налог на все субъекты РФ.