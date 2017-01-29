Глава МИД Сергей Лавров рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа

Состоявшийся в субботу телефонный разговор между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом был хорошим «и в политическом, и в человеческом смысле». Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, пишет РИА Новости. Важным фактом прошедших переговоров Лавров назвал общение президентов «без нравоучений».

«Разговор, который проявил взаимное уважение, стремление лидеров общаться без нравоучений, опираясь, это хочу особо подчеркнуть, на национальные интересы каждой страны. Из этого исходит президент Путин, из этого исходит президент Трамп», — сказал Лавров.

По словам министра, разговор обнаружил целый ряд сфер, в которых интересы Москвы и Вашингтона совпадают. Лавров отметил, что главы государств договорились продолжить контакты, сроки и детали которых ещё предстоит согласовать.

В ходе телефонного разговора президенты России и США обсудили ситуацию в Сирии и Украине и отметили важность объединения усилий в борьбе с международным терроризмом.

Агентство новостей «Между строк»