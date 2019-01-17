Глава фонда помощи хосписам предложила сэкономить на неизлечимо больных 126 млрд рублей

Основатель фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер на сессии «Экономические аспекты общественного здоровья» в рамках Гайдаровского форума заявила, что перевод неизлечимо больных людей с аппаратом искусственной вентиляции лёгких, за которыми готовы ухаживать родные, из реанимации в домашние условия сэкономит российскому бюджету 126 млрд рублей в год, пишет ТАСС.

«Если бы мы перевели с вами на аппаратах искусственной вентиляции лёгких из отделения реанимации домой всего лишь 15% тех, кто в этом нуждается… наша экономика выиграла бы аж 126 млрд рублей за год, потому что это огромные расходы — содержание человека на аппарате ИВЛ в учреждении здравоохранения», — заявила Федермессер.

Согласно подсчётам Федермессер, стоимость суток в реанимации составляет 28 тысяч рублей, а стоимость суток дома — 4041 рубль за сутки с учётом транспортировки туда и обратно и предоставления оборудования. Кроме того, она сослалась на статистические данные, подготовленные фондом помощи хосписам «Вера», согласно которым только 15% от общего числа родных и близких неизлечимо больных людей готовы ухаживать за ними в домашних условиях.

Накануне Госдума единогласно приняла в первом чтении правительственный законопроект, расширяющий понятие «паллиативная медицинская помощь» и закрепляющий право пациента на облегчение боли, в том числе наркотическими лекарственными препаратами.