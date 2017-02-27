Глава ФАС заявил о «картелизации» российской экономики

В России наблюдается «всеобщая картелизация экономики», заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев на расширенном заседании коллегии ведомства, передаёт РБК.

«Мы сталкиваемся сегодня со всеобщей картелизацией российской экономики. Мы знаем, как реально сговариваются. Фактически мы думаем, что по многим сферам 80% на торгах — это картели, заранее состоявшийся сговор, уголовное преступление. Мы всё это можем доказать», — заявил глава ФАС.

В некоторых случаях ФАС удаётся «схватить» картели своими силами, без привлечения силовиков, и в таких случаях служба добивается результатов, суды приговаривают компании к большим штрафам, сказал Артемьев. Но сейчас, по его мнению, статья Уголовного кодекса об ограничении конкуренции «не работает», потому что правоохранительные органы «устранились» от борьбы с картелями.

«Мы впервые, наверное, открыто и прямо будем говорить, что нужно поменять отношение к этому делу со стороны полицейских органов», — заявил Артемьев.

ФАС выявила «многочисленные картели в различных сферах и отраслях» в последнее время, говорится в докладе Артемьева. Ведомство приводит два основных примера таких нарушений.

Первый — дело о поставке одежды для МВД, ФСБ и ФТС. В августе 2016 года антимонопольная служба сообщила, что около ста текстильных компаний в условиях сговора прошли 18 открытых аукционов на общую сумму более 3,5 млрд руб. В этих аукционах участвовали до 40 организаций, а реальные ценовые предложения предоставляла только одна.

Второй пример — картель на рынке лекарств. Семь компаний из Москвы и Московской области участвовали в 1 тысяче торгов на поставку лекарств и медизделий, демонстрируя, по версии ФАС, «единообразное поведение» (снижали начальную цену лишь на 0,5-2%). Сумма сговора составляла чуть менее 1,5 млрд рублей, сообщала служба в августе.

Напомним, в конце 2016 года УФАС заподозрило производителей смартфонов LG, Samsung, Alcatel, Sony и Asus в ценовом сговоре при реализации продукции. Однако 21 февраля служба сообщила, что не выявила нарушений при образовании цены на гаджеты Samsung, Alcatel, Sony и Asus.

Агентство новостей «Между строк»