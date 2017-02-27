Сегодня: Ср, 1 Марта, 2017 | USD 58.38 руб. 1.38   EUR 61.54 руб. 1.54   | -6 °C
01 Мар 2017 15:55 | Метки: Новости, Экономика

Глава ФАС заявил о «картелизации» российской экономики

В России наблюдается «всеобщая картелизация экономики», заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев на расширенном заседании коллегии ведомства, передаёт РБК. 

«Мы сталкиваемся сегодня со всеобщей картелизацией российской экономики. Мы знаем, как реально сговариваются. Фактически мы думаем, что по многим сферам 80% на торгах — это картели, заранее состоявшийся сговор, уголовное преступление. Мы всё это можем доказать», — заявил глава ФАС.

В некоторых случаях ФАС удаётся «схватить» картели своими силами, без привлечения силовиков, и в таких случаях служба добивается результатов, суды приговаривают компании к большим штрафам, сказал Артемьев. Но сейчас, по его мнению, статья Уголовного кодекса об ограничении конкуренции «не работает», потому что правоохранительные органы «устранились» от борьбы с картелями.

«Мы впервые, наверное, открыто и прямо будем говорить, что нужно поменять отношение к этому делу со стороны полицейских органов», — заявил Артемьев.

ФАС выявила «многочисленные картели в различных сферах и отраслях» в последнее время, говорится в докладе Артемьева. Ведомство приводит два основных примера таких нарушений.

Первый — дело о поставке одежды для МВД, ФСБ и ФТС. В августе 2016 года антимонопольная служба сообщила, что около ста текстильных компаний в условиях сговора прошли 18 открытых аукционов на общую сумму более 3,5 млрд руб. В этих аукционах участвовали до 40 организаций, а реальные ценовые предложения предоставляла только одна.

Второй пример — картель на рынке лекарств. Семь компаний из Москвы и Московской области участвовали в 1 тысяче торгов на поставку лекарств и медизделий, демонстрируя, по версии ФАС, «единообразное поведение» (снижали начальную цену лишь на 0,5-2%). Сумма сговора составляла чуть менее 1,5 млрд рублей, сообщала служба в августе.

Напомним, в конце 2016 года УФАС заподозрило производителей смартфонов LG, Samsung, Alcatel, Sony и Asus в ценовом сговоре при реализации продукции. Однако 21 февраля служба сообщила, что не выявила нарушений при образовании цены на гаджеты Samsung, Alcatel, Sony и Asus. 

Агентство новостей «Между строк»

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ОДНОМ ПИСЬМЕ
  • Главная
  • Глава ФАС заявил о «картелизации» российской экономики

Рекомендуемые новости:

64x64
27.Фев.17 11:54 | Комментарии: 0

«Стабильность нищеты обеспечит кто угодно». Алексей Навальный – о достойной зарплате слесаря УВЗ, вечных крымских санкциях, «мафиозных понятиях» Путина и вероятности российского майдана. Интервью АН «Между строк»

64x64
25.Фев.17 14:58 | Комментарии: 0

Нижняя Ерзовка: от первого драмтеатра до элитного микрорайона

64x64
23.Фев.17 11:27 | Комментарии: 0

Тагильский weekend топ-17: «Защитники», Big Stand-up и КВН

О том, чем заняться с 23 по 26 февраля

Лента новостей

Суд отменил взыскание с РБК в пользу «Роснефти» 390 тысяч рублей Суд отменил взыскание с РБК в пользу «Роснефти» 390 тысяч рублей
01.03.2017 | Комментарии: 0
РЭО ГИБДД Нижнего Тагила возглавил Андрей Торощин РЭО ГИБДД Нижнего Тагила возглавил Андрей Торощин
01.03.2017 | Комментарии: 0
Ремонт детских садов обойдётся Нижнему Тагилу в 208 млн рублей Ремонт детских садов обойдётся Нижнему Тагилу в 208 млн рублей
01.03.2017 | Комментарии: 0
«Прецедентов, чтобы город становился банкротом, в России ещё не было». Облпрокуратура и региональный Минфин провели ревизию долгов Нижнего Тагила за пятилетку Носова «Прецедентов, чтобы город становился банкротом, в России ещё не было». Облпрокуратура и региональный Минфин провели ревизию долгов Нижнего Тагила за пятилетку Носова
01.03.2017 | Комментарии: 0
Минпромторг рассматривает перепрофилирование оборонных заводов на выпуск станков Минпромторг рассматривает перепрофилирование оборонных заводов на выпуск станков
01.03.2017 | Комментарии: 0
Медведев сменил главу «Ростелекома» Медведев сменил главу «Ростелекома»
01.03.2017 | Комментарии: 0
«Даже слова не дали сказать». 8-летняя тагильчанка получила второй отказ от Ренаты Литвиновой на «Минуте славы» и возвращается домой «Даже слова не дали сказать». 8-летняя тагильчанка получила второй отказ от Ренаты Литвиновой на «Минуте славы» и возвращается домой
01.03.2017 | Комментарии: 0
Глава ФАС заявил о «картелизации» российской экономики Глава ФАС заявил о «картелизации» российской экономики
01.03.2017 | Комментарии: 0
Милонов призвал Первый канал бойкотировать «Евровидение-2017» Милонов призвал Первый канал бойкотировать «Евровидение-2017»
01.03.2017 | Комментарии: 0
Придумавший историю с куклой-бомбой житель Черноисточинска рассказал настоящую причину взрыва Придумавший историю с куклой-бомбой житель Черноисточинска рассказал настоящую причину взрыва
01.03.2017 | Комментарии: 0

В Нижнем Тагиле после ДТП перевернулась иномарка (ВИДЕО)

Роскомнадзор снял социальную рекламу о том, как защититься от телефонных мошенников (ВИДЕО)


«Ъ»: Рассмотрение диссертации Мединского в МГУ прошло с грубыми нарушениями «Ъ»: Рассмотрение диссертации Мединского в МГУ прошло с грубыми нарушениями
01.03.2017 | Комментарии: 0
В Подмосковье задержали зампредседателя правления Татфондбанка В Подмосковье задержали зампредседателя правления Татфондбанка
01.03.2017 | Комментарии: 0
Путин признал провал антидопинговой системы в России Путин признал провал антидопинговой системы в России
01.03.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле любитель «Боярышника» погиб в огне В Нижнем Тагиле любитель «Боярышника» погиб в огне
01.03.2017 | Комментарии: 0
В Екатеринбурге вынесли приговор санитарке проблемного интерната на Ляпустина В Екатеринбурге вынесли приговор санитарке проблемного интерната на Ляпустина
01.03.2017 | Комментарии: 0
«Ни одного животного на улице быть не должно». Геннадий Онищенко предложил усыплять бездомных собак «Ни одного животного на улице быть не должно». Геннадий Онищенко предложил усыплять бездомных собак
01.03.2017 | Комментарии: 0
«Ревнивому самбисту» из Нижнего Тагила вынесли приговор за кражу бензопилы у собственного деда «Ревнивому самбисту» из Нижнего Тагила вынесли приговор за кражу бензопилы у собственного деда
01.03.2017 | Комментарии: 0
Михаил Леонтьев ответил на заявление Кудрина о непрозрачности приватизации «Роснефти» Михаил Леонтьев ответил на заявление Кудрина о непрозрачности приватизации «Роснефти»
01.03.2017 | Комментарии: 0
Фонд «Живи, малыш» отмечает первый день рождения бесплатного такси и предлагает начать весну с благородного дела Фонд «Живи, малыш» отмечает первый день рождения бесплатного такси и предлагает начать весну с благородного дела
01.03.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле осудили гражданина Узбекистана за двойное убийство топором В Нижнем Тагиле осудили гражданина Узбекистана за двойное убийство топором
01.03.2017 | Комментарии: 0
Геннадий Зюганов отказался от участия в президентских выборах Геннадий Зюганов отказался от участия в президентских выборах
01.03.2017 | Комментарии: 0
Власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на принадлежащих Украине предприятиях Власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на принадлежащих Украине предприятиях
01.03.2017 | Комментарии: 0
ФАС завела дело на Минздрав ФАС завела дело на Минздрав
01.03.2017 | Комментарии: 0
Главный трофей чемпионата ВХЛ будет носить имя Владимира Петрова Главный трофей чемпионата ВХЛ будет носить имя Владимира Петрова
28.02.2017 | Комментарии: 0
Фотограф из Нижнего Тагила вошёл в шорт-лист престижного фотоконкурса Sony Фотограф из Нижнего Тагила вошёл в шорт-лист престижного фотоконкурса Sony
28.02.2017 | Комментарии: 0
Архив Все новости