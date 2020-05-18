Глава Дагестана предложил дать силам правопорядка больше полномочий из-за коронавируса

Глава Дагестана Владимир Васильев в ходе онлайн-совещания с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что считает необходимым предоставить силам правопорядка право на обеспечение мер безопасности в связи с распространением коронавируса, а также увеличить количество тестирования населения, пишет «Интерфакс».

«Даже наличие денежных средств, например в Дербенте, не является основанием для того, чтобы не допустить эту ситуацию (с распространением коронавируса)», — сказал он.

Васильев сообщил, что ситуация в Дербенте сложная, в лечебных учреждениях, где находятся больные коронавирусом, были проблемы с работой врачей, в том числе в так называемой «грязной зоне». Глава Дагестана сказал, что получил письмо от главы города Дербента, в котором он, в частности, просит дагестанцев обеспечить режим изоляции как в больницах, так и на территориях.

Васильев пояснил, что в Дагестане особое отношение к ближнему: это и передачи больным, попытки пройти из одной зоны изоляции в больнице в другую и т. д.

В этой связи, сказал Васильев, предложено предоставить силам правопорядка дополнительные права для обеспечения мер безопасности.

«Мы не можем допустить, чтобы болезнь из зон изоляции расползалась вокруг», — заявил Васильев.

В частности, сообщил он, меры безопасности будут усилены в Дербенте.

Васильев также считает важным увеличение охвата тестирования населения республики — он сообщил, что в ближайшее время необходимо обеспечить тестирование до 3 тысяч человек в сутки, при том что в настоящее время в сутки проводится только 1,5 тысячи тестов.

Ранее министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов в ходе прямого эфира в Instagram блогера Руслана Курбанова сообщил, что число умерших от внебольничной пневмонии и коронавируса в Дагестане достигло 657 человек. Министр отметил, что за время борьбы с коронавирусом и пневмонией в республике умерли более 40 медиков, однако не все из них скончались от указанных болезней. Пресс-служба министерства здравоохранения республики сообщила о том, что среди умерших медработников не только врачи, но также средний, младший медперсонал и другие сотрудники. Гаджиибрагимов добавил, что из 13 697 заболевших внебольничной пневмонией, у 3230 человек лабораторно подтверждено заражение коронавирусом.

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