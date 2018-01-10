Глава ЦИК проверит законность сбора подписей за Владимира Путина в Екатеринбурге

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии пообещала проверить, действительно ли член избиркома Екатеринбурга участвует в сборе подписей в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина, пишет ТАСС.

«Мы узнаем у наших коллег из Свердловской области, что там происходит на самом деле, и на следующем заседании комиссии озвучим», — сказала Памфилова.

Как ранее сообщало РИА «Новый День», наблюдатели обнаружили среди координаторов сборщиков подписей за Путина действующего члена городского избиркома. Общественную организацию «Волонтёры Победы», которая занимается сбором подписей, в регионе в ряду прочих представляет Эльдар Валиуллин — действующий член избиркома Екатеринбурга.

Между тем в части 7 статьи 36 федерального закона о президентских выборах говорится: «Участие органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления организаций всех форм собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в сборе подписей избирателей не допускается».

Путин участвует в выборах как самовыдвиженец, для регистрации на выборах ему необходимо до 31 января представить в ЦИК не менее 300 тысяч подписей избирателей, причём в одном регионе может быть собрано не более 7,5 тысяч.