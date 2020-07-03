Глава Чечни сообщил о смерти отца бойца UFC Хабиба Нурмагомедова

Отец и тренер бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов умер в возрасте 57 лет, сообщил в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушёл от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение! Такова воля Всевышнего, и таково Предопределение!» — написал Кадыров.

Ранее, 14 мая, стало известно, что Абдулманап Нурмагомедов попал в больницу с пневмонией. Позднее его состояние ухудшилось, ему сделали операцию на сердце, какое-то время он находился в коме. У Нурмагомедова-старшего диагностировали коронавирусную инфекцию. 19 июня тренер спортсмена Хавьер Мендес заявил, что Абдулманап Нурмагомедов вылечился от COVID-19 и идёт на поправку.

Сам боец Хабиб Нурмагомедов пока не комментировал информацию о смерти отца. 28 июня спортсмен опубликовал в Instаgram фотографию отца с подписью «Father».