Глава Центробанка намерена разрешить банкам делиться банковской тайной с правоохранителями

Банк России прорабатывает возможность направлять правоохранительным органам информацию, содержащую банковскую тайну, для расследования вывода активов из кредитных организаций. Об этом сообщила в интервью ТАСС глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

По действующему законодательству Банк России не вправе раскрывать информацию, содержащую банковскую тайну.

«Это обстоятельство ограничивает возможности правоохранительных органов в установлении признаков преступления, определении подозреваемых», — сказала Набиуллина.

Для борьбы с выводом активов, сообщила глава ЦБ РФ, регулятор также выступает за предоставления ему «права на профессиональное суждение». Такое право, по словам Набиуллиной, позволит ЦБ «принимать действенные меры к банку независимо от того, есть ли весь набор формальных доказательств».

Также обсуждаются изменения в законодательство, которые позволят привлекать руководство банков к ответственности за фальсификацию отчетности вне зависимости от того, была ли она исправлена после предписания регулятора или нет.

Напомним, в 2016 году ЦБ РФ отозвал лицензии у 93 кредитных организаций. Среди лишившихся лицензий были банки, входившие в первую сотню в России по размеру капитала, в том числе банк «Интеркоммерц» и Внешпромбанк. В отношении руководства и владельцев двух этих банков возбуждены уголовные дела, их подозревают в незаконном выводу средств.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС