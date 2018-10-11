Глава Башкирии Рустэм Хамитов ушёл в отставку

Глава Башкирии Рустэм Хамитов объявил о досрочной отставке, пишет ТАСС. Соответствующее обращение губернатор направил президенту РФ.

Хамитов называет своё решение об отставке «личным» и «глубоко выверенным».

«Руководители региона в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности и должны уходить достойно», — указал он.

Хамитов, которому в августе исполнилось 64 года, занимал пост главы Башкирии с 2010 года. В 2014 году он был переизбран на второй срок.

Рустэм Хамитов — третий глава российского региона, который объявил об отставке 11 октября. Ранее в отставку ушли губернатор Забайкалья Наталья Жданова и глава Курской области Александр Михайлов.

Напомним, 26 сентября Владимир Путин отправил в отставку глав трёх регионов. На место уволенного губернатора Астраханской области Александра Жилкина пришёл замглавы ФТС Сергей Морозов. В Кабардино-Балкарии главу Юрия Кокова сменил однофамилец Казбек Коков, а Приморье возглавил руководитель Сахалинской области Олег Кожемяко, сменивший Андрея Тарасенко, который проиграл выборы.

Также президент назначил заместителя министра по делам Северного Кавказа Михаила Развозжаева врио губернатора Хакасии. Врио губернатора Курганской области стал Вадим Шумков, врио губернатора Санкт-Петербурга назначен полномочный представитель президента в СЗФО Александр Беглов. Экс-губернатору Северной столицы Георгию Полтавченко Владимир Путин предложил занять должность главы Объединённой судостроительной корпорации.