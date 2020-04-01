ГИБДД: После введённого в Свердловской области режима самоизоляции водители стали чаще превышать скорость

С начала введённого в Свердловской области режима самоизоляции региональная Госавтоинспекция зарегистрировала рост числа несоблюдения ПДД водителями. В первую очередь речь идёт о нарушении скоростного режима.

«На этой неделе большая часть жителей региона остаётся дома на самоизоляции в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, в связи с чем на трассах региона и на городских дорогах значительно снизилось количество транспорта. К сожалению, это побудило многих водителей к превышению установленного скоростного режима», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.

Только за минувшие сутки передвижные комплексы автоматической фиксации выявили на аварийных участках региональных дорог почти 8000 нарушений. В ведомстве добавили, что до введения режима самоизоляции суточное количество аналогичных нарушений составляло порядка 6000 случаев.

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